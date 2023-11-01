Parçalı Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 08:13

Gazze Şeridi'ne saldırılarda son durum

İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı sürüyor. İsrail ordusu kara saldırısı sırasında 9 askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail'in "hastaneleri boşaltın" talimatına ise Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tepki gösterdi. Refah Sınır Kapısının, Gazzeli ağır yaralılardan bazılarının Mısır’da tedaviler olması için açılması bekleniyor.

Gazze Şeridi'ne saldırılarda son durum

Gazze Şeridi, havadan, karadan ve denizden saldırı altında.

İsrail ordusu, Gazze'de kara birliklerinin faaliyetlerini genişletti. Sahada yoğun çatışmalar sürerken İsrail, 9 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 13 hastanenin ise boşaltılmasını istedi.

Yaralılar Mısır'a nakledilecek

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, "Hastanelerin boşaltılma emrini gerçekleştirmek ölüm fermanı olur" açıklaması yaptı.

Gazze'deki hastanelerde binlerce hasta ve yaklaşık 117 bin yerinden edilmiş kişinin kaldığına dikkat çekildi.

İsrail saldırıları sebebiyle ağır yaralanan Gazzelilerin bir kısmıysa Mısır'da tedavi edilecek.

Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, ağır yaralılardan 81'inin tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledileceğini açıkladı.

İnternet yeniden kesildi

İsrail, Gazzelilerin dünyayla bağlantısını da engelliyor. Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetleri yeniden kesildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı iletişim ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan fırlatılan karadan havaya füzenin düşürüldüğünü belirtti.

İsrail savaş uçakları füzenin ateşlendiği yere saldırı düzenledi.

Hizbullah ise 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Save The Children: Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkım nedeniyle dehşete düştük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Selden etkilenen KOBİ'ler için destek kredisi
09:37
Eskişehir'de kaçak kazı operasyonunda 6 gözaltı
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkentte diplomasi trafiği
09:49
Türk tarihini değiştirebilecek keşif: 3 bin 400 yıllık piramit bulundu
09:26
Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
09:16
Küresel piyasalarda gözler faiz kararlarında
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi dip seviyede
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi dip seviyede
FOTO FOKUS
Gazze her gün depremi yaşıyor...
Gazze her gün depremi yaşıyor...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ