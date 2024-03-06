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Dünya
AA 06.03.2024 21:16

Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı yükseliyor

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı yükseliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesinde de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 72 yaşında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktararak Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk sebebiyle ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Yetersiz beslenme ve dehidrasyondan kaynaklı ölümlerin sayısının yalnızca hastanelere ulaşanları yansıttığını belirten Kudra, "Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğünü tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

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