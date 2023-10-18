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Dünya
Reuters 18.10.2023 15:02

Gazze Sağlık Bakanlığı hastane katliamında ölenlerin sayısını açıkladı

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü, 478 Filistinli sivilin, hastane katliamında öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı hastane katliamında ölenlerin sayısını açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hastanelere ulaşan bilgilere yer verildi.

İsrail’in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısının 3 bin 478'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının ise 12 bini aştığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria'da da 62 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, Batı Şeria'da yaralananların ise 1300 olduğu paylaşıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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