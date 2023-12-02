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Dünya
AA 02.12.2023 18:58

Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayeh İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh ile bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayeh İsrail saldırısında hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda Tayeh'in evi hedef alındı.

Saldırıda, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Tayeh, büyük oğlu Sufyan ve bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti.

Prof. Dr. Sufyan Tayeh kimdir?

Filistinli fizik profesörü Sufyan Tayeh, hem akademik hem de mesleki alanda Gazze Şeridi'nin önde gelen başarılı doktorları arasında yer alıyordu.

Teorik fizik ve uygulamalı matematik alanında profesörlüğe sahip olan Tayeh, 2021'de dünya genelindeki araştırmacılar arasında ilk yüzde 2'lik dilime girmişti.

Filistin'de, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Fiziksel, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Kürsüsü sahibi olarak atanan Prof. Dr. Tayeh, "Genç Arap Bilim Adamları" Abdulhamid Şuman ödülünü kazanmıştı.

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