Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatını bir süre durduruyor
Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarını planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durduracak.
Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacak.
Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verildi.
Açıklamada bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceğine işaret edildi.
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