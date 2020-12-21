Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.

Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.

Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Covid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.