Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da yeni kısıtlamalar getirildi
Batı Afrika ülkesi Gana'da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeniden kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.
Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.
Ülkenin kara ve deniz sınırlarının bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını kaydeden Akuffo-Addo, havalimanlarında da salgına karşı yeni önlemler alındığını söyledi.
Akuffo-Addo, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını yakında alacaklarını belirterek, "Sizi temin ederim, Gana aşılara erişimde geride bırakılmayacak." dedi.
Nijerya'da şimdiye kadar 54'e yakın Covid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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