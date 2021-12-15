Ulusal basında yer alan haberlere göre, Akufo-Addo, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, Afrika kıtasının kendi ayaklarının üzerinde durması gerektiğini belirtti.

Akufo-Addo, Gana'nın yeni tip koronavirüs de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yerli aşı üretimini denetleyecek ulusal aşı enstitüsünü kurmaya karar verdiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarını daha iyi değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden Akufo-Addo, "Kendimize güvenmeliyiz ve kendimizi yoksulluktan refaha çekmek için hayırseverler, yardımlar ve sadakalarla yaşayan dilencilerin imajını bırakmalıyız. Ayrıca bol doğal kaynaklarımızı daha iyi ve daha akıllıca kullanmalıyız" dedi.

Akufo-Addo, Afrika'nın zayıf sağlık sistemleri nedeniyle COVID-19 virüsü kıtaya ulaştığında kötü şekilde etkileneceği tahminlerinin gerçekleşmediğini belirterek, kıtanın bu salgından ders çıkardığını kaydetti.

Bugüne kadar kıtada sadece nüfusun yüzde 10'unun aşı olduğunu ifade eden Akufo-Addo, bunun da aşı yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.