Dünya
Gana'da trafik kazası: 34 ölü15 Ocak 2020 Çarşamba 04:49 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 04:52
Gana'nın Dompoase şehrinde hatalı sollama yapan yolcu otobüsü kazaya yol açtı. Otobüslerin çarpıştığı kazada 34 kişi hayatını kaybetti.
[Harita: TRT Haber]
Kaza, Gana'nın güneyindeki Dompoase şehrinde meydana geldi.
Önündeki yolcu otobüsü geçmek isteyen şoför, şerit değiştirirken aracın kontrolünü kaybetti. Yolcu otobüsleri çarpıştı.
Olayda 3'ü çocuk 34 kişi hayatını kaybetti. 59 kişi de yaralandı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Gana otobüs kazası Dompoase trafik Kazası