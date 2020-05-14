Eastern Bölge Emniyet Müdür Yardımcısı Ebenezer Tetteh, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgenin Akra-Kumasi kara yolunda yolcu otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobille çarpıştığını ifade etti.

Tetteh, kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Tetteh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.