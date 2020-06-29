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Gana'da COVID-19 vakası sayısı 16 bin 742'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Gana'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 16 bin 742'ye çıktı.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 311 artarak 16 bin 742'ye yükseldiği belirtildi.
Son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 112'ye ulaştığı, iyileşen hasta sayısının da 12 bin 720'ye çıktığı kaydedildi.
Gana'da başkent Akra 9 bin 326, Ashanti 3 bin 398, Western 1431 ve Central 936 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.
Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 385 bini aşarken 9 bin 695 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs covid 19 GanaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 02:40
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