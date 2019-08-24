45. G7 Zirvesi öncesi ev sahibi Fransa'nın Biarritz kenti protesto gösterilerine sahne oluyor.

Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de G7 karşıtı bir grup yolda blokaj eylemi yaptı.Polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı.

G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği belirtiliyor. Hendaye'de bugün yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

İspanya'nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek.

Zirve'nin yapılacağı bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

Zirve, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 ülkelerin liderlerin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Eşitsizlikle mücadele temalı zirvede ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderleri biraraya gelecek.

Kaynak: TRT Haber