G7 çevrim içi zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'ndan 77 yıl sonra Ukrayna'nın egemenliğini hiçe sayarak işgali seçtiği" sözlerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin zirveye katılmasından memnuniyet duyulduğu ve ülkesinin topraklarını müdafaa etmek için verdiği mücadelenin takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rus kuvvetlerini topraklarından çıkarmakta kararlı olduğu ve G7 üyelerine destekleri için teşekkür ettiği vurgulandı.

G7 üyeleriyle yakın çalışma vurgusu

Açıklamada, Rusya saldırısı nedeniyle, altyapısının büyük ölçüde tahrip edilmesi ve deniz ticaretinin sekteye uğramasından dolayı Ukrayna'nın yaşanan ekonomik zorlukları aşmak için G7 üyeleriyle yakın çalışmaya kararlı olduğu aktarıldı.

G7 ülkelerinin Ukrayna'ya yeni taahhütler vermekte istekli olduğundan bahsedilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne askeri ve savunma yardımı ile siber güvenlik desteğinin yanı sıra enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, G7 ülkeleri ve uluslararası toplumun savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 24 milyar doları aşan yardım sağlama taahhüdü verdiği anımsatılarak, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bu bağlamda açıkladıkları yardım fonu ve paketlerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Savaş, Avrupa'da felakete yol açtı

Ukrayna halkını ve Ukraynalı mültecileri desteklemede tüm ortaklara kendilerine katılma çağrısı yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının ağır can kaybı, insan hakları ihlallerine yol açtığı ve Avrupa'da insani felakete sebep olduğuna işaret edilerek bunun sert bir şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Putin ve "suç ortağı" Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun uluslararası hukuk nezdinde sorumlu tutulması için hiçbir çabadan kaçınılmayacağı kaydedilerek, Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerinin tanınmayacağı bildirildi.

Rus petrolü kademeli olarak ya da tamamen yasaklanacak

Rusya'ya yönelik yaptırımların ülkenin ekonomik ve finansal gücünü zayıflattığına ve bu yaptırımların devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, Rus petrolü ithalatının kademeli olarak durdurulacağı ya da tamamen yasaklanacağı kaydedildi.

Buna ek olarak Rusya'yı ekonomik olarak zayıflatmak için kilit hizmetlere erişimini engelleyen önlemler alınacağı belirtilen açıklamada, Rus bankalarına karşı alınan yaptırımların daha da artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Rus propaganda araçlarına ve Rus oligarklarına yönelik yaptırımların da genişletileceği aktarıldı.

Rusya saldırısı küresel enerji ve gıda tedarikini zora soktu

Rusya'nın, Ukrayna'ya savaş açmasının enerji, gıda başta olmak üzere tedarik zincirlerinin işleyişini küresel ölçekte ciddi olarak aksattığı, hazırlıksız ülkelerin bundan çok etkileneceği dile getirilen açıklamada, bunun telafi edilmesi için yoğun çabalar sarf edileceğine değinildi.

Açıklamada, G7 ülkelerinin Birleşmiş Milletler'le, Rusya'ya, Ukrayna'nın gıda üretimini ile ihracatını engellemeye yönelik faaliyetlerini ve ablukasını sonlandırması çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı bu savaşı asla kazanamayacağına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna, Avrupa ve uluslararası toplum adına savaşın sonlandırılmasına yönelik mücadelenin devam ettirilmesi istendi.