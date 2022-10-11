Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
[Fotograf: AA]
G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini açıkladı.
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