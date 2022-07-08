G20 Dışişleri bakanları; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, savaşın gıda ve enerji güvenliğine etkileri, iklim değişikliği ve koronavirüs salgını dahil bir dizi konuyu ele alacak.



Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılıyor.



Blinken'ın Rus mevkidaşı ile iki bir görüşme gerçekleştirmeyeceği ancak cumartesi günü Çin Dışişleri Bakanı ile biraraya geleceği bilgisi verildi.

"Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız"



Toplantıya ev sahipliği yapan Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Marsudi, "Sorunların çözümü için G20 bir yol gösterici bir ışık olmalı" dedi.



Ukrayna'daki savaşa ilişkin "Bizim sorumluluğumuz bu savaşı bir an önce sona erdirmek" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız" dedi.



Lavrov böyle bir toplantının ne zaman yapılabileceğine ilişkin ise fikrinin olmadığını söyledi.