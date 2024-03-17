Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2024 11:06

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında dördüncü evre tamamlandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında dördüncü evre sona erdi.

Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında dördüncü evre tamamlandı

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım 2023'teki atık su boşaltımında dördüncü evre de tamamlandı.

28 Şubat-17 Mart'ı kapsayan dördüncü evrede 7 bin 800 tonluk işlenmiş atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

Firmanın planlaması doğrultusunda, 2023 yaz mevsiminden bu yana gerçekleşen 4 evrede, santralden toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltıldı.

Atık su tahliyesi

TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

UAEA, Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Bolivya'da son 3 ayda şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı
11:45
Evde bakım sisteminden 140 bin yaşlı yararlanıyor
11:43
Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi
11:37
Avustralya’da yetişen yaban mersini, ağırlığıyla dünya rekoru kırdı
11:24
MHP Lideri Bahçeli kurultay öncesi omzunu burktu
11:27
Filistinli anne ve 4 engelli çocuğu at arabasıyla Gazze'nin güneyine geçmeye çalışıyor
Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
Hakkari'de yüksek kesimlere kar yağdı
FOTO FOKUS
Komandoların zorlu kış koşullarında muharebe eğitimi
Komandoların zorlu kış koşullarında muharebe eğitimi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ