Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında dördüncü evre tamamlandı

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım 2023'teki atık su boşaltımında dördüncü evre de tamamlandı.
28 Şubat-17 Mart'ı kapsayan dördüncü evrede 7 bin 800 tonluk işlenmiş atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.
Firmanın planlaması doğrultusunda, 2023 yaz mevsiminden bu yana gerçekleşen 4 evrede, santralden toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltıldı.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.
Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
UAEA, Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.
Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.