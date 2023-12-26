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Dünya
AA 26.12.2023 19:08

Fransız vekilden "Noel'de Gazzelileri de düşünün" çağrısı

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Antoine Leaument, Noel'de, 7 Ekim'den bu yana acı çeken Gazzelileri de düşünmeye çağırdı.

Fransız vekilden "Noel'de Gazzelileri de düşünün" çağrısı
[Fotograf: AFP]

Leaument, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze halkıyla dayanışma mesajı içeren video paylaştı.

Videoda Gazze'deki durumun "kötü olmaya devam ettiğine" dikkati çeken Leaument, bölgede aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 bin kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Leaument, Noel'i ailesi ve arkadaşlarıyla geçirenleri, 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümetinin "intikam siyaseti" nedeniyle acı çeken Gazzelileri Noel Bayramı döneminde de düşünmeye çağırarak, "İsrail hükümeti, okul, hastane, sivil konutları bombalıyor, bir nevi Gazze'de var olan hayatı yıkıyor" dedi.

Öte yandan, Fransız muhalif milletvekilleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını eleştirdi.

"Kaç tane Filistinli sivil bu obüs mermisiyle öldürülecek?"

Fransız Milletvekili Thomas Portes X hesabından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birine "size güveniyoruz" yazdığı ana ait fotoğrafını paylaştı.

Portes, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, savaş suçlularının (İsrailli askerlerin) yanında bir obüs mermisini imzaladı. Kaç tane Filistinli sivil bu füzeyle öldürülecek?" ifadesini kullandı.

Muhalif milletvekili, "Gazze'deki soykırımın" İsrail devletinin en üst düzey makamlarınca onaylandığı değerlendirmesinde bulunarak, bu durum karşısında sessiz kalanların utanması gerektiğini savundu.

"Gazze'ye bomba yağmuru yağmaya devam ediyor"

LFI Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot da yaptığı X paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaklaşık 80 günün geride kaldığını anımsatarak, "Gazze'ye bomba yağmuru yağmaya devam ediyor. Daha da kötüsü aşırı sağcı suçlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bombaların artacağını duyurdu. Çocuklar için (insani) ara yok." açıklamasında bulundu.

Panot, Filistinli ebeveynlerin soluk almaya fırsat bulamadığını vurgulayarak bölgede derhal ateşkes sağlanması için çağrısını yineledi.

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