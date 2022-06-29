Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) haberinde, Polonya'da kurulacak ilk nükleer santral için Fransa devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin Polonya'daki 5 firma ile anlaşma imzaladığı ifade edilirken, projenin Fransa hükümeti tarafından desteklendiği aktarıldı.

EDF Polonya Ofisi Müdürü Thierry Deschaux, yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin Polonya endüstrisinin kapasitesinde önemli bir değişiklik sağlayacağını kaydetti.

Haberde ayrıca, Polonya hükümeti tarafından nükleer program kapsamında 6-9 GW kapasiteli 6 reaktörün inşasının öngörüldüğü aktarılırken, yaklaşık 1-1,6 GW kapasiteli ilk ünitenin ise 2033'te devreye alınmasının planlandığı duyuruldu.