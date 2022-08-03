Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'nın "gaz" hedefi: 1 Kasım'a kadar stratejik rezervleri yüzde 100 doldurmak
[Fotograf: Reuters]
Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi. Öte yandan, Fransız vatandaşlar ile şirketler gaz tüketimini azaltmaya çağrıldı.
Cnews kanalındaki programa konuk olan Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.
Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız." dedi.
Enerji tasarrufu çağrısı
Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.
Gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.
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