Cnews kanalındaki programa konuk olan Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.

Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız." dedi.

Enerji tasarrufu çağrısı

Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

Gaz ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.