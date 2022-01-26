Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız vatandaşı Briere'nin İran'a turistik seyahat gerçekleştirdiği sırada Mayıs 2020'de tutuklandığı aktarıldı.

Briere'ye hapis cezası verilmesinden derin üzüntü duyulduğu ve bunun kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, Briere'nin ailesi ve avukatı ile devamlı temas halinde olunduğu, mahkeme kararına itiraz etmeye karar veren Briere'nin durumunun büyük dikkatle takip edildiği söylendi.

36 yaşındaki Briere dün İran'daki bir mahkeme tarafından "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 8 yıl ve İran'a karşı "propaganda" suçundan 8 ay hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Briere, Mayıs 2020'de İran'daki bir parkta drone kamerasıyla yasak alanda görsel aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentindeki Vakilabad hapishanesinde tutulan Briere, Aralık 2021'de tutukluk şartlarını protesto etmek için açlık grevi başlatmıştı.

Briere'nin kız kardeşi Blandine, 14 Ocak'ta BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, kardeşinin "keyfi bir karar" nedeniyle tutuklandığını ifade etmişti.