Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki bakanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 17 Ağustos'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Ağustos'ta yaptığı temaslara ilişkin görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Colonna'nın mevkidaşı Lavrov ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir uzman heyetin Zaporijya Nükleer Santrali'ne gönderilmesine ilişkin koşulları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Colonna'nın, santralin Rus ordusunca işgal edilmesinin nükleer güvenlik konusunda yarattığı risklerin altını çizdiği aktarıldı.

Fransız Bakan, yaptığı açıklamada ülkesinin, UAEA Başkanı'nın tavsiyelerine uygun olarak ve Ukrayna egemenliğine tam saygı çerçevesinde, uzmanlardan oluşan bir heyetin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasına verdiği desteği iletti.

Bakan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya’nın bu noktada prensipte gösterdiği rızanın teyit edilmesini ve Rusya’nın söz konusu heyetin güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemden kaçınma taahhüdünü not etmiştir."

Açıklamada, "Bakan ayrıca Rusya’nın yasa dışı ve haksız nitelikteki saldırganlığı karşısında Fransa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdürme kararlılığını da hatırlattı" değerlendirmesine yer verildi.