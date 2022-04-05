Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'dan COVID-19 kararı: Türkiye yeşil ülkeler listesine alındı
[Fotoğraf: Getty]
Fransa, Türkiye'yi COVID-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinden çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.
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Etiketler: Fransa Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Son Dakika
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