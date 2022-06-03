Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Mwatana for Human Rights ve Sherpa International tarafından başlatılan dava, dört hastane, üç okul ve birkaç mülteci kampını hedef alan 27 hava saldırısına odaklanıyor.

Hepsinin askeri hedeflerden uzak olduğu ve üç şirket tarafından üretilen silahların kullanımını içerdiği söylendi.

Dassault, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış yaparak, yaklaşık 59 Mirage savaş uçağının bakımını sağlayarak ve ülkeye 80 Rafale uçağı satarak uluslararası insan hakları yasalarının ihlallerini teşvik ederek, " sivillere ve sivil altyapıya karşı " olası saldırılar yapmaktan dava ediliyor.

MBDA Fransa'nın Storm Shadow ve Scalp havadan karaya füze satışı ve Thales'in Demokles güdüm podları ve Scales füze güdüm sistemleri satışı da dava dosyasında eleştiriliyor.

Koalisyonun önde gelen isimlerine ilk dava açanlar üç STK değil. Fransız mahkemeleri şimdiden Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Suudi Prens Muhammed bin Salman ve hatta Fransa'nın gümrük idaresi hakkında şikayetleri dinliyor.

2 Nisan'dan bu yana ateşkes devrede

BM, 2020'de Batılı ülkeler tarafından sağlanan askeri teçhizatın, 2015'ten beri şiddetlenen Yemen'deki çatışmayı körüklediğini ve 150 binden fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin kıtlığın eşiğine gelmesine neden olduğunu doğruladı.

Suudi Arabistan, sivil altyapıyı hedef almayı defalarca reddederken, bunun yerine algılanan tehditlere yanıt olarak askeri hedefler peşinde koştuğunda ısrar etti.

BAE, BM'nin savaş suçu suçlamalarına, örgütü sivillerin çektiği acılarda Husilerin suçunu görmezden gelmekle suçlayarak yanıt verdi.

Suudi liderliğindeki koalisyon ile Husi isyancılar arasında 2016'dan bu yana ilk olan ateşkes, 2 Nisan'dan bu yana yürürlükte.