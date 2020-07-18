Fransa'nın sembollerinden Notre Dame Katedrali'nin 2019 yılında yanarak kül olmasının ardından, şimdi de Nantes Katedrali'nde yangın çıktı.

Nantes katedrali kısa sürede alevler içinde kaldı.

Sabah saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Çok sayıda itfaiyeci yangının söndürülmesi için seferber oldu. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.