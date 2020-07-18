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Fransa'daki Nantes Katedrali'nde yangın çıktı
Fransa'da tarihi Nantes katedralinde yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Fransa'nın sembollerinden Notre Dame Katedrali'nin 2019 yılında yanarak kül olmasının ardından, şimdi de Nantes Katedrali'nde yangın çıktı.
Nantes katedrali kısa sürede alevler içinde kaldı.
Sabah saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Çok sayıda itfaiyeci yangının söndürülmesi için seferber oldu. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: yangın nantes katedrali fransaSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:07
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