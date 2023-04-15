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Dünya
AA 15.04.2023 22:15

Fransa'daki gösterilerde tansiyon düşmedi

Fransa'nın Rennes kentinde emeklilik reformu karşıtı gösteride protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'daki gösterilerde tansiyon düşmedi
[Fotograf: AFP]

Fransız basınındaki haberlere göre, Rennes kenti merkezinde tartışmalı emeklilik reformuna karşı olan yaklaşık 1500 gösterici toplandı.

Polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti.

Protestocular arabaları ve çöp bidonlarını ateşe verirken, kent merkezindeki bazı mağazalar zarar gördü.

Fotoğaf: AFP[Fotoğaf: AFP]

Valilik, gösteride bir jandarmanın yaralandığını ve 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan, Paris, Lille, Lyon gibi kentlerde Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa iniyor.

Başbakan'dan "reformları hızlandıracağız" mesajı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yaptığı açıklamada, emeklilik reformundan sonra diğer reformları da hızlandırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Süreç

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı, sokaklar karıştı
Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı, sokaklar karıştı

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Konsey, dün yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Fransızlar, ülke genelinde Konseyin kararına tepki göstermek için sokağa inmiş, Paris'teki gösterilerde 100'ün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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