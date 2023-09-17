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Dünya
AA 17.09.2023 13:44

Fransa'da turuncu alarm: 33 bölgede kuvvetli fırtına ve yağış riski var

Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" durumuna geçildi.

Fransa'da turuncu alarm: 33 bölgede kuvvetli fırtına ve yağış riski var
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 96 bölgeden oluşan ülkenin 33 bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Sel riskinin de bulunduğu bu bölgelerde teyakkuz için en yüksek tehlike durumunun bir alt seviyesi olan "turuncu alarm" verildi.

Herault bölgesinde dün kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana gelirken, başkent Paris'in çevresi dahil geniş bir kesimde fırtına hakim.

Meteoroloji İdaresi turuncu alarm verilen bölgelerin sakinlerine teyakkuzda olmaları ve dışarıda fazla bulunmamaları çağrısı yaptı.

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