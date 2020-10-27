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Fransa'da son 6 ayın en yüksek ölü sayısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da son 24 saate COVID-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 417 artışla 1 milyon 198 bin 695'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 523 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 541'e ulaştı. Bu rakamla son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.
Hastanelerde 2 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 978 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 112 bin 716'ya çıktı.
COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,4'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs FransaSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 22:52
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