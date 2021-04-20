Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 375 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 597'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 98 artışla 5 milyon 339 bin 920'ye yükseldi.

Aşı olanların sayısı 13 milyona yaklaştı

Hastanelerde 5 bin 984'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 86 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 72 artışla 323 bin 961'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 999 bin 655'e çıktı, bunlardan 4 milyon 845 bin 217'sine ikinci doz uygulandı.