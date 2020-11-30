Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 5 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 5 yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük COVID-19 vaka sayıları düşüyor.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 5 artışla 2 milyon 222 bin 488'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 408 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 731'e çıktı.
Hastanelerde 3 bin 751'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 258 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 854 artışla 162 bin 281'e ulaştı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10,9 oldu.
Salgını kontrol altına tutabilmek için hükümet, günlük COVID-19 vaka sayısını 5 binin altına düşürmeyi hedeflemişti.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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