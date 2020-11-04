Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 394 kişi öldü
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Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 394 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.
Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.
Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.
COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Etiketler: FransaSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 23:43
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