Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.

COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.