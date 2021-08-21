Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tanı konulan 22 bin 319 koronavirüs vakasıyla, ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 6 milyon 579 bin 605'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 264'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 91'i yoğun bakımdaki 10 bin 515 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Testlerin pozitif çıkma oranı düştü

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte yoğun bakıma alınanların sayısı 214 oldu.

Son 7 günde COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,3'e düştü.

Nüfusun yüzde 70'ine aşının ilk dozu uygulandı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 312 bin 110'a ulaştı, 40 milyon 902 bin 443 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 83 milyon 700 bine yakın doz aşı uygulandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ilk dozun uygulandığı kişi sayısının Fransa'nın toplam nüfusunun yüzde 70,2'sine, aşılarını tamamlayan kişi sayısının da nüfusun yüzde 60,7'sine ulaştığını bildirdi.