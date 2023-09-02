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Dünya
AA 02.09.2023 00:43

Fransa'da siyahi gencin ölümüne ilişkin davada takipsizlik kararı

Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı alındı.

Fransa'da siyahi gencin ölümüne ilişkin davada takipsizlik kararı
[Fotograf: AA]

Paris Adli Mahkemesi, siyahi genç Adama Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Mahkeme, yapılan farklı otopsi ve bilirkişi raporlarında Traore'nin ölümüne sebebiyet verecek bir şiddet bulgusuna rastlanmadığına hükmetti.

Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, takipsizlik kararına itiraz edeceğini ve kararı temyize götüreceğini belirtti.

Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.

Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.

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