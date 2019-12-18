Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformu hakkında çeşitli sendikaların temsilcileri ile ayrı ayrı görüştü.

"Grev yapanların öfkesi artacak"

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Başbakanlıkta Edouard Philippe ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, emeklilik reformunu doğru bulmadığını ve hükümetin bu reformdan vazgeçmesini istediklerini belirtti.

Macron'un haklı olduğunu zannettiğini ve sokaklarda yaşananlara duyarsız kaldığını ifade eden Martinez, hükümetin Fransızların taleplerini dinlememesi durumunda grevlerin uzun süreceğine ve grev yapanların öfkesinin artacağına dikkati çekti.

Demokratik Çalışma Konfederasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger de emeklilik reformu konusunda başbakan ile anlaşamadıklarını söyledi. Emeklilik reformuna tamamen karşı olduklarını vurgulayan Berger, hükümetin geri adım atması gerektiğini belirtti.

Berger, söz konusu reform konusunda hükümet ile bir uzlaşma sağlandığını söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Macron kararlı

Ülkenin en önemli sendikalarından CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Macron da emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini bildirmişti.

14. gününe giren grevler nedeniyle başta Paris'te olmak üzere büyük kentlerde sağlık, ulaşım ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Kaynak: AA