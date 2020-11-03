Fransa'da 'radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele' ihbar hattı kuruldu
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan açıklamaları cadı avına dönüştü. Fransa İçişleri Bakanlığı ihbar hattı kurdu.
Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskıların arttığı Fransa'da İçişleri Bakanlığı, skandal uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.
Bakanlık "radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele" adı altında bir ihbar hattı kurdu.
Bu hattı kullanarak insanlardan, "çevresinde hareketlerinden şüphelenilen" kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde belirtilen telefon numarasını araması istendi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terörle değil "İslamcılık" ile mücadele etmek için yasaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Darmanin, Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana 43 caminin kapatıldığını söyledi.
Uygulamaya tepki var
Fransız akademisyen ve yazar Profesör William Marx, dini değerlere karşı alerji geliştirmenin entelektüel ve politik bir hata olduğunu vurguladı.
Marx, "Dini mensubiyetin en küçük dışa vurumunu 'Cumhuriyet karşıtlığı' olarak görmek, dinlerin kültürel ve duygusal boyutunu örtbas etmek, bizleri aşırılıklara maruz bırakır" ifadesini kullandı.
Marx, karikatürlerin saldırgan ve agresif imgeler olduğunu belirtti, Avrupa'daki diğer ülkelerde Fransa'daki kadar önyargılar bulunmadığına işaret etti.