Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskıların arttığı Fransa'da İçişleri Bakanlığı, skandal uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.



Bakanlık "radikalleşme ve İslamcılıkla mücadele" adı altında bir ihbar hattı kurdu.

Bu hattı kullanarak insanlardan, "çevresinde hareketlerinden şüphelenilen" kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde belirtilen telefon numarasını araması istendi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terörle değil "İslamcılık" ile mücadele etmek için yasaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Darmanin, Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana 43 caminin kapatıldığını söyledi.

Uygulamaya tepki var

Fransız akademisyen ve yazar Profesör William Marx, dini değerlere karşı alerji geliştirmenin entelektüel ve politik bir hata olduğunu vurguladı.

Marx, "Dini mensubiyetin en küçük dışa vurumunu 'Cumhuriyet karşıtlığı' olarak görmek, dinlerin kültürel ve duygusal boyutunu örtbas etmek, bizleri aşırılıklara maruz bırakır" ifadesini kullandı.

Marx, karikatürlerin saldırgan ve agresif imgeler olduğunu belirtti, Avrupa'daki diğer ülkelerde Fransa'daki kadar önyargılar bulunmadığına işaret etti.