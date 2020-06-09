Amerika Birleşik Devletleri gibi Fransa da tarihe polis şiddetinin görüntüleri ile geçiyor..

Halkını korumakla yükümlü olan Fransız polisi, ne kendi vatandaşını ne de göçmen dinliyor.

Macron yönetiminin verdiği yetkiye dayanarak, sükûneti sağlamak adına insan haklarını ihlal ediyor.

Cop, yumruk ve orantısız şiddetle yaka paça gözaltına alıyor.

Fransız hukuku ise, polisleri mahkemeye çağırsa da kısa sürede serbest bırakıyor.

İnsan hakları savunucuları ise polisin kullandığı savunma silahlarının yasaklanmasını istiyor.

Bin 460 soruşturmanın 868'i polis şiddetine ilişkin

Fransız polisinin şiddeti, Ulusal Polis Soruşturma Birimi'nin raporuna da girdi.

Rapora göre, geçen yıl yürütülen bin 460 soruşturmanın 868'i polis şiddetine ilişkin.

Bu veriler, polislere yönelik soruşturmaların bir önceki yıla oranla yüzde 23,7 arttığını ortaya koydu.

Aynı rapora göre, yürütülen soruşturmaların 399'u, ülkede 2018'den bu yana her cumartesi meydanlara inen Sarı Yelekliler'in eylemleri sırasında açıldı.

Bu eylemler salgın sürecinde de devam etti.

Katılım salgın öncesine göre az olsa da, polisin eylemlerde göstericileri dağıtmak için başvurduğu orantısız güç, Fransa'nın utanç fotoğrafları olarak sosyal medyada yayıldı.

