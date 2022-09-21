Fransa'nın günedoğusunda Framatome şirketi tarafından işletilen uranyum nükleer tesisinde yangın çıktı.

Fransız Nükleer Güvenlik Kurumu (ASN) tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altında olduğu belirtilirken, `Radyoaktif madde, alevlerden etkilenmedi` denildi.

Öte yandan, ASN, yangının çıktığı anda aktif hale getirilen acil durum merkezinin alevlerin kontrol altına alınmasıyla normal çalışma durumuna geri getirildiğini söyledi.

Yarın, özel ekiplerin bölgede detaylı kontroller yapacağı aktarıldı.

Frametome sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yangında çalışanların zarar görmediği bildirildi.