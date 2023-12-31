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Dünya
AA 31.12.2023 12:49

Fransa'da muhalif milletvekilinden uluslararası süpermarket zincirini boykot çağrısı

Fransa'da Filistin'e desteğiyle öne çıkan, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Fransız menşeli uluslararası süpermarket zincirini boykot etmeye çağırdı.

Fransa'da muhalif milletvekilinden uluslararası süpermarket zincirini boykot çağrısı
[Fotograf: AFP]

LFI Milletvekili Portes, X sosyal medya platformundaki hesabından, Fransız süpermarket zincirinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden Ma'ale Adumim için verdiği iş ilanını paylaştı.

Portes, Fransız süpermarket zincirinin, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü sırada Batı Şeria'da açacağı yeni şube için iş ilanı vermesini eleştirdi.

Fransız markanın İsrail sömürgesine "suç ortaklığı" ettiğini belirten Portes, bu süpermarket zincirinin Fransa'nın her yerinde boykot edilmesi için çağrı yaptı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren uluslararası markalar için boykot eylemleri sürerken Fransa'da söz konusu süpermarket zincirine ait şubelerin önünde, boykot edilmesi için farkındalık yaratma amacıyla eylemler yapılıyor.

ETİKETLER
Fransa Filistin - İsrail Çatışması İsrail Yahudi Yerleşimi
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