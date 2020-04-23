Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da vaka sayısı 160 bine yaklaştı.

Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri olan Paris'in merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Clichy-sous-Bois'te ise metrelerce yemek kuyruğu oluştu.

Yoksullara yardım eden Fransa Gıda Bankası bin 600 aileye yiyecek dağıtacaktı ancak, iki katı başvuru oldu.

Gönüllü işçiler, koronavirüs salgınının Fransız ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en keskin durgunluğa çekmesinin ardından özellikle bu bölgelerde yardıma muhtaç aile sayısını artırdığını söyledi.

Yemek sırasında bekleyen 46 yaşındaki Barlagne, daha önce hayır kurumlarından yardım almaya hiç ihtiyaç duymadığını açıkladı.