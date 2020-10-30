Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Fransa'da 'Macron istifa' sesleri yükseldi
Fransa'da ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamaya karşı çıkan göstericiler ise geceyi sokaklarda geçirdi, "Macron istifa" sloganları attı.
Fransa'da hızlı vaka artışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı,
sokaklar ilk günden karıştı.
Birçok kentte kısıtlama protesto edildi, Paris'teki protestoda olaylar çıktı.
Cumhuriyet Meydanında toplanan göstericiler sosyal mesafeyi yok saydı.
Protestocular "Macron istifa", "Fransızlar uyanın" ve "Özgürlük" sloganları attı.
Fransız polisi göstericilere müdahale etti.
Fransa'da ülke çapında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması bugün uygulanmaya başlandı.
Kısıtlama kapsamında halk sadece işe gitmek, market ihtiyaçlarını karşılamak ve
sağlık kuruluşlarına gitmek için sokağa çıkabilecek.
Etiketler: Koronavirüs FransaSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:28
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