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Fransa'da koronavirüsten bir günde 642 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e yükseldi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyada can kaybı giderek artıyor.
Avrupa'nın neredeys tamamına yayılan koronavirüs nedeniyle Fransa'da son 24 saatte 642 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde can kaybı 19 bin 323'e yükseldi.
Etiketler: fransa koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:36
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