Fransa’nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA, AA