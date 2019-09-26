Dünya
Fransa'da kimya fabrikasında yangın26 Eylül 2019 Perşembe 11:16 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 12:11
Fransa’da bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Fransa’nın Rouen kentinde bulunan bir kimya fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Yangında ölen ya da yaralan olmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Yetkililer, kimya fabrikasında çok özel kimyasal maddeler üretildiğini ve yangını söndürmek için 130 itfaiye görevlisinin sabah saatlerine kadar yangına müdahale ettiğini açıkladı.
Kaynak: DHA, AA
Etiketler: yangın kimya fabrikası fransa