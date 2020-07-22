Haber Giriş: Kaynak: Daily Mail
Fransa'da iki çocuk yangından üçüncü kattan atlayarak kurtuldu
Fransa'da iki kardeş, üçüncü kattan atlayarak yangından kurtuldu. Çocukları yakalayan 25 yaşındaki öğrencinin kolu kırıldı.
Fransa'nın doğusundaki Grenoble'da ebeveynleri tarafından içeriye kitlenen iki kardeş, yangında ölmekten son anda kurtuldu.
3. katta sıkışan çocuklar yangından kurtulmak için aşağıya atladı.
10 yaşındaki çocuk ilk olarak 3 yaşındaki kardeşini aşağı bıraktı. Ardından kendisi atladı.
Aşağıda bekleyenler çocukları yakaladı.
Çocukların hayatını kurtaranlardan biri olan 25 yaşındaki öğrenci Athoumani Walid'in kolu kırıldı.
Walid, "Bağırmaları duyduk ve ateşe doğru koştuk. Gerçekten onların hayatını kurtardık" dedi.
Yangının sebebi ve ebeveynlerin çocukları yalnız bırakmaları hakkında soruşturma başlatıldı.
Oumsa-Dia Twitter hesabında yayınlanan video ülke genelide viral hale geldi ve Athoumani Walid ulusal kahramana dönüştü.
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