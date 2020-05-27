Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle COVID-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanımına izin veren bir önceki kararname iptal edildi.
Buna göre, ülkede Halk Sağlık Yüksek Konseyinin önerisi üzerine hidroksiklorokinin kullanımı durduruldu.
Fransa'da 27 Mart'tan itibaren hidroksiklorokinin hastanede doktorların kontrolü altında kullanımına izin verilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, COVID-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici askıya alındığını bildirmişti.
Etiketler: fransa koronavirüs hastane hidroksiklorokinSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:55
Son Haberler
- 15:00
- 14:56
- 14:51
- 14:48
- 15:09
Sıradaki Haber
Afganistan'da 900 Taliban üyesi serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz