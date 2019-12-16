Fransa'da hayatı felç eden grevler halkı ikiye böldü16 Aralık 2019 Pazartesi 11:23 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:31
Emeklilik reformunu protesto için 5 Aralık'ta başlatılan süresiz iş bırakma eylemleri, ülke genelinde hayatı felç ediyor. Noel tatili boyunca greve ara verilmesi talebi ise halkı ikiye böldü.
Macron yönetiminin emeklilik reformunda attığı adımları protesto eden çalışanlar,
ülke genelinde başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde, demir yolları ile metro hatlarındaki aksamalar nedeniyle,
başkent Paris çevresinde 500 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.
Olumsuz etkileri en fazla ulaşım sektöründe hissedilen grev halkı ikiye böldü.
Her iki Fransızdan biri Noel tatili boyunca greve ara verilmesini istiyor.
Ülke tarihinin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en büyük grevine imza atan çalışanlar, yarın yeniden meydanlara çıkacak.
Kaynak: TRT Haber