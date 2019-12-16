Dünya

Fransa'da hayatı felç eden grevler halkı ikiye böldü

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:23 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:31

Emeklilik reformunu protesto için 5 Aralık'ta başlatılan süresiz iş bırakma eylemleri, ülke genelinde hayatı felç ediyor. Noel tatili boyunca greve ara verilmesi talebi ise halkı ikiye böldü.

[Fotoğraf: AP]