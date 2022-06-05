Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da fırtına nedeniyle "turuncu" alarm
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınında yer alan habere göre, Rouen kentinde fırtınada aracın altında sıkışan kadın hayatını kaybetti.
Nanteuil-lès-Meaux kentinde yıldırım düşen bir evde yangın çıktı.
Ülke genelinde akşam saatlerinde 5 bin haneye elektrik verilemezken bazı kentlerde yollar su altında kaldı.
40 bin kişi konser alanından tahliye edildi
Paris'te müzik festivaline katılmak için gelen 40 bin kişi konser alanından tahliye edildi.
Lille-Paris hattında bir hızlı tren yolda kalırken, kötü hava koşulları nedeniyle 700'e yakın arama kurtarma personeli görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yarın konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.
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