Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da evde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Fransa'nın Mayenne vilayetinde, bir evde çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.
Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.
Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.
İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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