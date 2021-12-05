Çok sayıda sendikanın çağrısıyla Paris'in Barbes Mahallesi'nde toplanan göstericiler, Villette Mahallesi'ne yürüdü.

Göstericiler, Zemmour ve aşırı sağ karşıtı pankartlar taşıdı, slogan attı. Bir grup eylemci de Zemmour'un miting düzenlediği Paris'in yakınındaki Villepinte fuar merkezin çevresinde toplandı. Burada polis ile göstericiler arasında gerginlikler yaşandı.

Polisin Fuar merkezinin çevresinde bulunanların kimlik kontrolünü yaptığı görüldü. Paris'teki gösterilerde 48 kişi gözaltına alındı.

Gösterilere 2 bin 200 kişi katıldı

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentteki gösterilere 2 bin 200 kişi katıldı.

Zemmour, mitingi Villette'teki fuar merkezinde planlamış, daha sonra güvenlik nedenlerinden dolayı Villepinte fuar merkezinde yapmaya karar vermişti.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.