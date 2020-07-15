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Fransa'da Covid-19 vaka sayısı 206 bin 608'e ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 120'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 78 bin 820'ye yükseldi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 416 artışla 206 bin 608'e ulaştı.
Son 2 günde hastanelerde 26 kişi ve son 1 haftada yaşlı bakımevlerinde 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 120'ye yükseldi.
Covid-19 nedeniyle 482'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 915 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 78 bin 820'ye ulaştı.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 98 gündür düşüyor.
Etiketler: fransa koronavirüs fransa covid-19Son Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:03
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