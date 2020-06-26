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Fransa'da Covid-19 kaynaklı bir günde 26 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Covid-19'un derinden vurduğu Fransa'da, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle 29 bin 778'e çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1588 artışla 200 bin 331'e ulaştı.
Covid-19 nedeniyle 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 886 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 79 gündür düşüyor.
Fransa'da son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 778'e çıktı.
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