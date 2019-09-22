Dünya
Fransa'da camiye saldırı22 Eylül 2019 Pazar 00:57 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 01:47
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
[Fotoğraf: AA]
Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırgan aracını camiye sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini bıçakla boğazından yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.
Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: fransa Cami Saldırısı colmar Haut-Rhin