Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 258 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 18'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 771 artışla 1 milyon 165 bin 278'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 784 kişinin tedavisi sürürken, iyileşenlerin sayısı 687 artışla 111 bin 347'ye çıktı.

COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17,8'e ulaştı.